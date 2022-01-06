الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: الإعلان عن تشكيل ومهام المجلس الأعلى للأمن

رئيس الجزائر
رئيس الجزائر

أعلنت الجزائر، الخميس، تحديد وتنظيم مهام تشكيل المجلس الأعلى للأمن، حسب ما جاء في الجريدة الرسمية.

ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم رئيس الحكومة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية ووزير العدل، إضافة إلى رئيس أركان الجيش وقائد الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع)، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش.

يجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة، متمثلة في دورة عادية، كلما اقتضت الحاجة لذلك للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، لا سيما منها مساهمة الجيش في مهام حفظ النظام، علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن.

كما يجتمع المجلس في دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث والأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان، وكذلك التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.

تشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات و المظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة.

الجزائر المجلس الأعلى للامن تشكيل المجلس الأعلى للأمن رئاسة الجمهورية وزير العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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