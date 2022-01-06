الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تنتهى من سماع أقوال عاملين أصيبا بتسمم فى 6 أكتوبر

تسمم
تسمم

استمعت النيابة العامة في 6 أكتوبر، اليوم الخميس، لأقوال عاملين أصيبا بتسمم إثر تناولهما وجبة طواجن، عقب استقرار حالتهما الصحية، حيث تم صرفهما عقب سماع أقوالهما في الحادث.

وقال عاملان فى التحقيقات، إنهما عادوا من العمل وتوجه 3 منهم إلى أحد المطاعم واشتروا 3 طواجن، بعدها توجهوا إلى أحد المقاهى بذات المكان وتناولوا وجبة الطعام.

وأضافا أنهما عادوا إلى المنزل وشعروا بحالة إعياء شديدة، هما وزملاؤهما الذين توفوا، فبعدها بدقائق فقد زملائهم الوعى، فى الوقت الذى أجروا فيه اتصال بالإسعاف التى قامت بنقلهما للمستشفى.

وتابعوا: أن أحد المتوفين لم يتناول معهم من وجبة الطعام التي اشتروها، حيث كان متواجد داخل المنزل، فى الوقت الذى كانوا هم فيه على المقهى، يتناولون الطعام.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قررت إخلاء سبيل مالك مطعم بعد اتهامه بواقعة مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام من المطعم، لعدم كفاية الأدلة.

بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شخصين، وإصابة اثنين نتيجة تناولهما وجبة طعام من مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنهم تناولوا وجبة طعام من مطعم، وأصيبوا عقب ذلك بتسمم، وفارق اثنان منهم الحياة عقب نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

النيابة العامة الطب الشرعي مصرع شخصين تقرير الطب الشرعي مستشفى تسمم عمال في 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

الرئاسة تنشر صور السيسى فى احتفالية عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

الإفتاء: تهنئة غير المسلمين وتبادل الفرحة معهم جائز شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية في 2022

إيران تثير أزمة.. وثيقة تكشف سيناريو الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟