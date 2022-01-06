النيابة تنتهى من سماع أقوال عاملين أصيبا بتسمم فى 6 أكتوبر

استمعت النيابة العامة في 6 أكتوبر، اليوم الخميس، لأقوال عاملين أصيبا بتسمم إثر تناولهما وجبة طواجن، عقب استقرار حالتهما الصحية، حيث تم صرفهما عقب سماع أقوالهما في الحادث.

وقال عاملان فى التحقيقات، إنهما عادوا من العمل وتوجه 3 منهم إلى أحد المطاعم واشتروا 3 طواجن، بعدها توجهوا إلى أحد المقاهى بذات المكان وتناولوا وجبة الطعام.

وأضافا أنهما عادوا إلى المنزل وشعروا بحالة إعياء شديدة، هما وزملاؤهما الذين توفوا، فبعدها بدقائق فقد زملائهم الوعى، فى الوقت الذى أجروا فيه اتصال بالإسعاف التى قامت بنقلهما للمستشفى.

وتابعوا: أن أحد المتوفين لم يتناول معهم من وجبة الطعام التي اشتروها، حيث كان متواجد داخل المنزل، فى الوقت الذى كانوا هم فيه على المقهى، يتناولون الطعام.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر قررت إخلاء سبيل مالك مطعم بعد اتهامه بواقعة مصرع شخصين، وإصابة اثنين آخرين بحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة طعام من المطعم، لعدم كفاية الأدلة.

بدأت الواقعة بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع شخصين، وإصابة اثنين نتيجة تناولهما وجبة طعام من مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أنهم تناولوا وجبة طعام من مطعم، وأصيبوا عقب ذلك بتسمم، وفارق اثنان منهم الحياة عقب نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.