الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط تهريب هواتف محمولة بجمارك مطار القاهرة الدولى

الضبطية
الضبطية

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبو ظبي اشتبه هيثم الدمرداش مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادمة من الإمارات حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كانت يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا من محمد يوسف تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة بحضور أحمد فتحي، رئيس القسم وياسر عبد المنعم بالأمن الجمركي فتبين وجود 36 هاتفا محمولا ماركة آيفون 13 مخبأة داخل حزام على جسم الراكب.

قرر رضا أبو العزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2022.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

قرر رضا أبو العزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

قرر رضا أبو العزم، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2022.

مطار القاهرة الدولي القاهرة مصري الجمارك لجنة جسم مصر للطيران تشكيل باب

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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