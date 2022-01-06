الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

بداية القداس الإلهي
بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

بدأت كنائس محافظة الفيوم، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بإقامة صلوات القداس الإلهي، بحضور لفيف من القساوسة والقمامصة، وعدد من الشمامسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافات التباعد المقررة، لمواجهة فيروس كورونا.

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بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

وشهدت الساعات الأولى، من بداية برنامج الاحتفالات، بالتسابيح الخاصة بهذه المناسبة، والتي تتلى بالألحان الفرايحي، احتفالا بمولد السيد المسيح، ملك السلام.

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بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

كما قرأت آيات الكتاب المقدس، التي تحكي قصة البشارة بميلاد السيد المسيح، والبشارة من قبل الملائكة للرعاة، بمكان مولد الطفل يسوع.

كما قرأ القمص بيشوي حلمي، من رعاة الكنيسة، الرسالة البابوية، الموجهة من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الأقباط في كل الكنائس، والتي تتناول المعنى الروحي والديني لقصة ميلاد السيد المسيح، والدروس الروحية المستفادة منها.

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بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

جدير بالذكر أن الكنائس بالفيوم، لم تستقبل مساء اليوم، أي من المهنئين، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم
بداية القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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