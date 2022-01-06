الخميس 06 يناير 2022
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سياسي

وكيل أول النواب يثمن رسائل السيسي في عيد الميلاد المجيد

أحمد سعد الدين
أحمد سعد الدين

وجّه أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لحرصه سنويًا على تقديم التهنئة لكل المصريين أثناء أداء صلاة القداس من داخل مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وناشد سعد الدين، المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية إعطاء أكبر اهتمام للرسائل المهمة والعاجلة التى تناولها السيسى فى كلمته مساء اليوم حيث وجه الرئيس التهنئة للأخوة وفى تأكيد الرئيس السيسى وقوله بالنص: "إحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم أن نكون مع بعض وإن شاء الله هنكمّله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق أو تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض"

واتفق سعد الدين مع مطالبة السيسي للمصريين بالانتباه لمحاولات البعض إحداث فتنة وفرقة بين المصريين وقوله: "اوعوا حد يدخل بينا، أوعوا حد يفتنا، لأن ده مش هينتهى خاصة كل ما هنكمل وهننجح وربنا يعينى أكون خادم شريف للبلد دى وليكم"، مؤكداً ان مصر تسع الجميع ".

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