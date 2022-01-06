مستشار المفتى: الزوج ملزم بمصاريف علاج زوجته

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من سائل يقول: هل يجب على الزوج تَحَمُّل نفقة علاج زوجته؟.

وأجاب قائًلا: لا شك أن العلاج به قوام الحياة كالطعام والشراب، وقد يصبر الإنسان على الجوع ولا يصبر على المرض، وكذلك مصاريف علاج الزوجة واجبة على الزوج، لأن مقصودَ العلاج هو حفظ صحتها، فالدواء صِنْوُ الغذاء فأخذ حكمه في الوجوب على الزوج، وهو الـمُفْتَى به.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.