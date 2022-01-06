الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مستشار المفتى: الزوج ملزم بمصاريف علاج زوجته

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ورد سؤال إلى الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من سائل يقول: هل يجب على الزوج تَحَمُّل نفقة علاج زوجته؟.

وأجاب قائًلا: لا شك أن العلاج به قوام الحياة كالطعام والشراب، وقد يصبر الإنسان على الجوع ولا يصبر على المرض، وكذلك مصاريف علاج الزوجة واجبة على الزوج، لأن مقصودَ العلاج هو حفظ صحتها، فالدواء صِنْوُ الغذاء فأخذ حكمه في الوجوب على الزوج، وهو الـمُفْتَى به. 

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية نفقة العلاج الطعام والشراب الإنسان الجوع المرض لدواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوي قبل الامتحانات

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية ميلاد المسيح

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

«خلوا بالكوا من البابا»: 8 رسائل من السيسى للأقباط فى عيد الميلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان