إجراءات جديدة من أمن القاهرة بشأن العثور على جثة شاب فى النيل

تفحص أجهزة الأمن بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب عثر على جثته فى نهر النيل ببولاق أبوالعلا.

كما أخذت بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات في الأدلة الجنائية لكشف هوية الشاب الغريق ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة فى الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة عثرت على جثة غريق في مياه النيل بمنطقة بولاق أبوالعلا بوسط البلد.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة فى مياه النيل بنطاق قسم شرطة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب طافية في مياه نهر النيل، وتم انتشالها وجار عمل التحريات وجمع المعلومات لتحديد هويته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.