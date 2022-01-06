الرئيس السيسى عن البابا تواضروس: الرجال بتتوزن فى المواقف الصعبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الخميس، إن "الطريق الذى بدأناه زى ما بنقول وسمعتم يمكن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع تتسمع لينا كلنا دون أى فرق وتمييز نعيش فيها بسلام وأمان مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: "بقول الكلام لكل الناس ولكل المصريين وليس حد بعينه أوعى حد يدخل بنا، أوعى حد يفتننا لأن هذا لن ينتهى".

وأوضح خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة: "إنتو متعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أنا بكنه لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال بتتوزن فى المواقف الصعب".