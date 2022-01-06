الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بالأرقام.. تعرف على إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات

سينما
سينما

شهدت دور العرض السينمائي الأسبوع الماضي، إقبالا جماهيريا كبيرا على قاعات السينمات لمشاهدة الأفلام المصرية والأجنبية المعروضة خلال الفترة الحالية.

وترصد “الدستور” في التقرير التالي إيرادات الأفلام حتى الأسبوع الأخير في السينمات:

 

 فيلم Spider man no way home

وحقق الفيلم العالمي  Spider man no way home إيرادات وصلت إلى 64 مليون و160 ألف جنيه وذلك خلال 3 أسابيع عرض.

 

 فيلم Encanto 

وحقق فيلم الرسوم المتحركة Encanto إيرادات وصلت إلى 3 مليون و 900 ألف جنيه خلال 6 أسابيع عرض.

 

فيلم برا المنهج

ويواصل فيلم برا المنهج والذي يخوض بطولته النجم ماجد الكدواني تحقيق إيرادات حيث حقق حتى الآن 3 مليون و 50 ألف جنية وذلك في ثلاث أسابيع عرض.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنان ماجد الكدواني، والطفل عمر شريف، بالاشتراك مع ضيوف الشرف النجمة روبي، وأسماء أبواليزيد، وأحمد خالد صالح، ودنيا ماهر. 

ومدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومن إنتاج Lagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) وتوزيع داخلي دولار فيلم، والتوزيع بدول الخليج أفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.

 

فيلم الكاهن

وحقق الفيلم السينمائي “الكاهن” الذي يخوض بطولته مجموعة من نجوم الفن إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 250 ألف جنيه في أول أسبوع عرض.

ويشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.


فيلم مربع برمودة

وحقق الفيلم السينمائي “مربع برمودة” في أول أسبوع عرض بدار العرض السينمائية إيرادات وصلت إلى 2 مليون و 180 ألف جنيه.

فيلم “مربع برمودة” من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج ذا جيت ميديا جروب لصاحبها عاطف كامل ويلو تيب تك، وبطولة مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت. 

 

فيلم The matrix resurrections

وجاء الفيلم العالمي The matrix resurrections في المركز السادس حيث حقق مليون و 800 ألف جنيه في أسبوعين عرض.

 

فيلم أبو صدام

وجاء الفيلم السينمائي “أبو صدام” في المركز السابع والذي يخوض بطولته النجم محمد ممدوح إيرادات وصلت إلى مليون و 425 ألف جنيه في أسبوعين عرض.

فيلم أبو صدام يشارك في بطولته مع  الفنان محمد ممدوح، عدد من الفنانين ومنهم الفنان الشاب أحمد داش، مع ضيوف الشرف سيد رجب، علي الطيب، وعلي قاسم، ويعتبر أول إنتاجات شركة "سي سينما برودكشن" السينمائية ومن إخراج نادين خان، ومن تأليف محمود عزت.


فيلم ريتسا

أما فيلم ريتسا جاء في المركز الثامن محققا مليون و 300 الف جنية في 3 أسابيع عرض.

فيلم “ريتسا” بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، أمير المصري، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

 

فيلم The Sing 2

 حقق فيلم The Sing 2 مليون و 160 ألف جنيه في أسبوعين عرض.

 

فيلم The King's Man 

وجاء في المركز الأخير فيلم  The King's Man محققا إيرادات 800 ألف جنيه في أول أسبوع عرض.

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