المؤبد لبائعتين لاتجارهما في الهيروين بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة عاملتين بالسجن المؤبد، لحيازتهما الهيروين بقصد الاتجار فيه، وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي وحسام كمال.

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5775 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمتين «أم هاشم. س»، 50 عامًا، بائعة خردة، و«وداد.م»، 25 عامًا، بائعة ملابس، حازتا وأحرزتا بقصد الاتجار هيروينا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكونا بذلك قد ارتكبتا جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وتفتيش المتهمتين قام بضبطهما، وعُثر بحوزة المتهمة الأولى على محفظة يد تحوي 11 لفافة بلاستيكية لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وعثر بحوزة المتهمة الثانية على حقيبة بداخلها 5 لفافات لذات الجوهر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرتا بإحرازهما وحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة 5 لفافات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، زنة 2 جرام، و11 لفافة للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، زنة 4.40 جرام.