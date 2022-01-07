مريم مشرف: سعيدة يالمشاركة فى «الآنسة فرح»

أكدت الفنانة مريم مشرف أن شخصية "ميريام" التى تلعبها في الجزأين الرابع والخامس من مسلسل "الأنسة فرح" حملت تحديا كبيرا حيث تطلبت التحدث باللهجة اللبنانية بشكل متقن.

وأضافت مريم، في بيان صحفي لها، أن صعوبة الدور تكمن في أن السيناريو كانت تتسلمه باللهجة المصرية وهو ما كان يتطلب منها تحويله إلى اللهجة اللبنانية الدارجة بالنسبة للجمهور للمصري حتى تكون مستساغة في الحوار مع من حولها من أبطال العمل وحفاظا على طبيعة السيناريو والسياق العام لأحداث المسلسل.

وأشارت الفنانة الشابة إلى أن شخصية ميريام كانت غامضة طوال الأجزاء الثلاثة ولم يكن أحد يعرف أنها هى المتنكرة فى شخصية عاصى الغول العقل المدبر للعديد من الجرائم التى يتم ارتكابها طوال أحداث المسلسل لينكشف ذلك في الحلقات الأخيرة من الجزء الرابع وهو أن "ميريام" هى عاصى الغول تلك الشخصية التى ظلت مجهولة الهوية طوال الحلقات الماضية

وكشفت مريم عن عدم خشيتها من المقارنة مع الفنانة هبة داغر التى ظهرت في الأجزاء الثلاثة الأولى من العمل، موضحة أنه كانت واثقة من قدرتها على إتقان الدور بالشكل الجيد، فضلا عن نقاشها المستمر مع مخرج العمل وائل فرج عن الشخصية وهو ما جعل الأمور تسير بسلاسة.

وأوضحت مريم أنها تنتظر بشغف عرض الجزء الخامس من المسلسل الذي تظهر فيه شخصيتها بمفاجآت عديدة خاصة بعدما تم إيداعها في السجن بسبب ما اقترفته، وهل ستستسلم لمصيرها أم ستحاول المغامرة والعودة مرة أخرى.

وعبرت مريم عن سعادتها بالتجربة في العمل ضمن كوكبة من النجوم فى المسلسل خاصة أنه حقق نجاحًا كبيرًا على مدار أربع أجزاء وحظي بشعبية جماهيرية كبيرة، فضلا عن ردود الفعل التى تلقتها عند عرض الجزء الرابع واعتقاد الكثيرين أنها لبنانية الأصل رغم أنها مصرية، فضلا عن انتظار الجمهور للجزء الخامس والأخير المقرر عرضه خلال الفترة القادمة والذي يكتب نهاية المسلسل .

ويعد مسلسل "الآنسة فرح" من الأعمال التي تم تمصيرها، حيث إنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وتصل حلقاته لـ 110 حلقة وتم عرضه على مدار 3 سنوات كاملة.

يشار إلى أن مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي ومحمد كيلاني وعارفة عبد الرسول ومريم الخشت وهبة عبد العزيز سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.