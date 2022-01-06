عون وميقاتى يوقعان مرسومًا بدعوة البرلمان لانعقاد استثنائى

وقّع رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، مرسومًا لدعوة مجلس النواب إلى دور انعقاد استثنائي يبدأ الاثنين المقبل وحتى 21 مارس المقبل، وذلك وفق برنامج أعمال محدد.

وحدد المرسوم برنامج أعمال دور الانعقاد الاستثنائي بنظر القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التي تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.

كما ينظر مجلس النواب في دور الانعقاد الاستثنائي مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والعاجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس وخصوصا مشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة الى الخارج ومشروعي قانوني الموازنة العامة للعامين الماضي والحالي.

كما يتضمن مرسوم دعوة مجلس النواب لانعقاد عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الاجتماع مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كان مثمرًا وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.