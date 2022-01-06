الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعشاق السوشي.. إتيكيت تناول أشهر الوجبات شهرة بالعالم

السوشي
السوشي

يعتبر السوشي من الأطعمة الشهيرة في الكثير من بلدان العالم، فعند بعض الأشخاص يعتبر إدمان، فلا يمكن التوقف عن تناول هذه الأطعمة الشهية والصحية، لكن هل كنت على علم بأنك ربما كنت تأكل السوشي بشكل خاطئ؟ 

وأوضح خبراء الإتيكيت بموقع «healthdigezt» الطبي، أن هناك بعض الحقائق عند تناول السوشي، ومنها الإساءة إلى الشيف أو زملائك بعدم استخدام عيدان تناول الطعام، فهناك الكثير من الحقائق حول أشهر الوجبات تناولًا في العالم.

لا تترك الحساء

كما أن ترك الحساء بعد تناول الطعام، تعتبر إهانة للشيف، فتناول الحساء أمر محترم في ثقافة الصينين، كما أن غمس قطعة السوشي في الحساء لديه أسلوبه الخاص والذي يجب أن تتعلمه، حيث عليك إمساك قطع السوشي برفق وغمسها في الحساء وتركها لمدة ثلاث ثوان.

ومع تناول السوشي عادة ما يتم تقليب حساء «ميسو» الأشهر مع السوشي، بدلاً من الشرب بالملعقة، فشرب هذا أسهل وأنت تتذوق المكونات بشكل أفضل والاستمتاع بالمذاق الشهي للسوشي.

 

لا تتناول السوشي مع الأرز

وأشار خبراء الإتيكيت، أنه يجب التقاط السوشي برفق وتدحرجه، مع غمس السمك في الصلصة فقط وليس الأرز، حيث يعتبر في الثقافة الصينية واليابانية غمس السوشي في الصوص دليل على الألفة والروح الطيبة.

إتيكيت تناول السوشي

كما أن مفتاح تناول السوشي هو أن تبدأ بالسمك مع أخف نكهة وتنتهي بالنكهة الأثقل أو الأكثر ملوحة، حيث يتيح لك ذلك تذوق الطعم النقي للتونة الخفيفة دون طعم أقوى منها.

عند تناول الطعام في مطعم ياباني، لا تفرك قطعتك معًا، حيث يعتبر إهانة للشيف، كما أنه لا تنقع السوشي في الصلصة ولا تغلب على نكهة السمك بالصلصة، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام عيدان تناول الطعام، فمن المقبول اجتماعيًا تناول السوشي بيديك. 

الثقافة الصينية تناول الطعام السوشي حقائق تناول السوشي اتيكت السوشي

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