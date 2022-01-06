الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عودة قوية للمطرب هيثم نبيل برفقة هشام عباس

هيثم نبيل برفقة هشام
هيثم نبيل برفقة هشام عباس

بعد نجاح ألحانه في ٢٠٢١ لكبار النجوم في أغاني المسلسلات.. هيثم نبيل يستقبل العام الجديد بأعمال جديدة.. فاجأ الفنان هيثم نبيل جمهوره بظهور خاص وإطلالة مميزة قوية، وغير متوقعة خلال حفل النجمين حميد الشاعري وهشام عباس بالعين السخنة، حيث أطل هيثم على الجمهور بعد أن قام هشام عباس باستدعائه للغناء معه على المسرح. 

وفور صعود هيثم تفاعل الجمهور معه وقام بغناء أغنيات "بالليل تنام العيون" و"زمان وأنا صغير"، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي طالب الجمهور هيثم بعدم الغياب مرة أخرى والاستمرار في تقديم أعمال جديدة وحفلات، ووعدهم هيثم بتجهيز مفاجأة قريبة جدا خلال الفترة المقبلة.

وكشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن تعاونه مع الطفل مهند عماد الدين، بطل الجمهورية فى السباحة وسفير الطفولة من ذوى الهمم وصاحب فكرة إضافة مادة القيم واحترام الآخر بالمدارس، فى أغنية جديدة سوف يغنيها مهند.

هيثم نبيل

 وكان الفنان هيثم نبيل قد انشغل الفترة الماضية بالتلحين لعدد من النجوم ولنفسه واختيار وتسجيل أغاني ألبومه القادم، وآخر أعماله هو وضع ألحان ٤ أغاني ضمن مسلسل "الأيام" الذي يعرض حاليا على منصة شاهد وقنوات mbc، حيث قام بغناء ٣ أغاني في المسلسل، وقام بوضع ألحان أغنية أخرى للمطربة آية خفاجة. 

كانت آخر أغاني الفنان هيثم نبيل ديو "غلطة"الذي شاركه فيه النجم الكبير هيثم شاكر، كما قدم خلال عام 2021 العديد من الألحان الهامة مع العديد من المطربين المهمين في مصر والوطن العربي، فقدم هيثم نحو ١٦ أغنية بمسلسل "لؤلؤ"، كما شارك الموزع الموسيقي ونجم فريق واما نادر حمدي في صناعة موسيقى نفس المسلسل، وقام بتلحين نحو 19 عمال غنائيا للنجم تامر حسني بمسلسل "نسل الاغراب".

الحانة المسلسلات هيثم نبيل الفنان هيثم نبيل بالليل تنام العيون أغنيات

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