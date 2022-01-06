«حكايات من الأرشيف» لطاهر عبدالرحمن: أخبار معلنة صارت أسرارًا مع الزمن

أصدرت دار الرواق كتابًا بديعًا للكاتب طاهر عبدالرحمن يحمل اسم "حكايات من الأرشيف.. سطور منسية من صحف قديمة"، والذى يبحث فى خبايا الأرشيف الصحفى للإصدارات المختلفة، باعتبارها مادة خصبة وثرية للغاية للتعرف على أحوال المجتمع، سياسيًا وثقافيًا.

يقع الكتاب فى ٢٤١ صفحة، ويضم مقدمة و١١ فصلًا، جاءت أسماؤها كالتالى: "من معارك الكبار"، و"توفيق الحكيم"، و"أحمد بهاء الدين"، و"محمد حسنين هيكل"، و"مجهولون"، و"روايات"، و"طه حسين"، و"مواقف وطرائف"، و"جرائم غامضة"، و"من حكايات السادات"، و"جواسيس".

واعتمد "عبدالرحمن" فى كتابه على الأرشيف المتاح لجرائد مصرية وعربية، حيث اختار منه عدة قصص، قائلًا: "كل تلك الحكايات والقصص والمعارك قطعًا كانت معروفة ومشهورة فى زمانها، لكن مع ظهور قضايا وأحداث أخرى نُسيت أو غابت عن الذاكرة؛ ولذلك فإن كل قصة من تلك القصص تحمل خبرًا جديدًا له أهميته التاريخية أو على الأقل يعتبر تنشيطًا للذاكرة، كإطلالة على بعض ما حدث فى الماضى القريب كما نشرته وتناولته الصحف والصحفيون وقرأه الناس وقتها".

ويقول المؤلف إن القارئ يتعرف من خلال الكتاب على شكل آخر من أشكال التاريخ فى مصر، وهو شكل لم يكن مخفيًا أو محجوبًا، وإنما كان فقط منزويًا فى أوراق الصحف القديمة.

وبحسب الكاتب؛ فإن الهدف من الكتاب ليس البحث عن قصص غريبة أو مثيرة أو طريفة، وإنما تجميع بعض أجزاء من الصورة التى كان عليها المجتمع المصرى فى تلك السنوات البعيدة، وبكل ما كان يشغله من قضايا وحوادث وصراعات فكرية وسياسية.

وتطرق "عبدالرحمن" إلى قصة صورة للقاء جمع بين الكاتب الراحل توفيق الحكيم والفنان العالمى عمر الشريف بمكتب الأول فى جريدة الأهرام يوم ٢٣ ديسمبر ١٩٧٦م، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان الوحيد الذى جمعهما ولم يتكرر أبدًا حتى وفاة "الحكيم" عام ١٩٨٧م.

تعود قصة الصورة إلى مشاهدة توفيق الحكيم لحوار "الشريف" فى برنامج "أوتوجراف" الذى كان يقدمه طارق حبيب، وفيه اشتكى من الوحدة، وحكى "الحكيم" تفاصيل البرنامج للكاتب الصحفى عباس لبيب أثناء زيارته له، وحينها طرأت الفكرة فى عقل "لبيب" بأن يجمع بين عملاق الأدب والفكر والفنان العالمى، وبالفعل جهز لهذا اللقاء وتم بالفعل.

وعلى الرغم من مرور أكثر من ٤ سنوات على وفاة الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، هناك لغز لم يتم اكتشافه حتى الآن، وهو مصير الوثائق الثلاث التى احتفظ بها "هيكل" بعد نشر كتابه "بين الصحافة والسياسة" الذى كان شهادته على قضية تجسس مصطفى أمين التى حوكم بسببها وسجن فى الستينيات، وكان معروفًا أنه يحتفظ بكل وثائقها أو الخطير منها فى مخبأ فى بلد أوروبى تحت إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب الكتاب؛ فإنه فى يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٣م، هاجم متطرفون منزل "هيكل" الريفى بالجيزة، انتقامًا من موقفه المؤيد لثورة ٣٠ يونيو، وأضرموا النيران فى المنزل واحترق بالكامل.

وبعدها كشف "هيكل" فى أحد أحاديثه التليفزيونية عن أن الخسارة الناجمة عن الحريق لم تكن فقط شخصية بالنسبة له ولعائلته، بل عامة وتاريخية، لأن مجموعات ضخمة وهائلة من الوثائق راحت فى الحريق، وكانت تلك المرة الأولى التى يتحدث فيها "هيكل" عن وثائقه وأوراقه المهمة، إذ كشف أنه يحتفظ بها داخل مصر وفى بيته الريفى بالجيزة.

وتساءل: "لماذا استخرج الأستاذ كل تلك الوثائق من مخبئها الأوروبى وأعادها إلى مصر واحتفظ بها فى منزل ريفى بلا أدنى حراسة أو تأمين؟"، مضيفًا: "لم تتم الإجابة على السؤال"، متابعًا: "لكن تحدث أحمد هيكل، نجل الأستاذ، مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها، وقال إن وصية والده دارت حول الوثائق التى فى حوزته وطريقة نشرها، لكن لم تتخذ العائلة أى خطوة من أجل ذلك حتى الآن".

فى الفصل الثامن من الكتاب، الذى جاء تحت عنوان "مواقف وطرائف"، أشار "عبدالرحمن" إلى حادث تعرض له الأديب الكبير يوسف إدريس قد يبدو هزليًا أو بسيطًا بالنسبة لكثيرين، لكن يمكن اعتباره نوعًا من تلك المشكلات الصغيرة التافهة التى تُعكنن مزاج الكبار.

وحكى أنه فى شهر رمضان عام ١٩٨٧ تعرضت شقة يوسف إدريس فى الإسكندرية للسرقة، وكان لهذا الحادث وتحديدًا بسبب المسروقات التى حصل عليها اللص سببًا فى كتابته لمقال طويل يحكى فيه قصة حصوله على الشقة وأهمية ما كان فيها وقيمته.

أما قصة حصوله على الشقة، فكان "إدريس" قد كتب خطابًا للرئيس محمد أنور السادات يحكى فيه ظروف مرض ابنه "بهاء" الذى كان يعانى من عيب مزمن فى الرئة، وعبر عن احتياجه للشقة، ووصله الرد بالموافقة بعد أقل من أسبوع.

لكن وقبل تسلم "إدريس" الشقة فوجئ بأن "السادات" يسحبها منه بسبب مقال كتبه عن ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو محسوبية، وقرر الرئيس تنفيذ ما طالب به فى مقاله وأن يكون التطبيق عليه هو، ولم يكن أمام الكاتب الكبير سوى الاستسلام، وبعدها بأيام قليلة وافق الرئيس على منحه الشقة المطلوبة.

وأوضح الكتاب أن يوسف إدريس وجد أن اللص استولى على أنبوبتى بوتاجاز وحذاء صيفى ماركة "باتا"، وهذا الحذاء هو ما سبب له حزنًا كبيرًا، فقد كان مقاس قدمه ٤٦، ولم يكن يستطيع بسهولة الحصول على تلك الأحذية الصيفية التى كان يفضلها، ولقد استطاع عن طريق مدير شركة "باتا" فى الإسكندرية الحصول على "جوزين" منها، احتفظ بواحد فى القاهرة وآخر فى الإسكندرية، وظلا مصدر سعادة وراحة نفسية له.