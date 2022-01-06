«سيرة الأجواق المسرحية».. قصة تكون المسرح العربى

صدر حديثًا عن منشورات المتوسط-إيطاليا، كتاب «سيرة الأجواق المسرحية العربية فى القرن التاسع عشر- مذكرات الممثلين عمر وصفى ومريم سماط» والكتاب من إعداد الروائى والباحث المعروف تيسير خلف والذى وضع حواشى له وزوده بملحق من الصور النادرة تغطى تلك الفترة من تاريخ المسرح العربى.

وفى مقدمة الكتاب نقرأ للباحث: «يضم هذا الكتاب المذكرات الفنية للممثلين المسرحيين عمر وصفى ومريم سماط اللذين عاصرا بدايات ظهور الأجواق المسرحية المحترفة فى مصر، خلال عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى مقدمتين إضافيتين، توضحان أهمية هذين الممثلين الرائدين فى تاريخ المسرح العربى».

وأضاف «وإن كانت مذكرات مريم سماط مختزلة إلى حد كبير، فإن مذكرات عمر وصفى أكثر تفصيلًا وإحاطة بتفاصيل تلك المرحلة التأسيسية للنهضة الفنية التى ترفل فيها مصر منذ قرن ونصف القرن، بمساهمة حاسمة من فنانين ومبدعين سوريين، فروا من الجور الحميدى؛ ووجدوا فى أرض الكنانة جنة الحرية التى كانوا بها يحلمون».

وتابع «لقد جمعت الأقدار بين صاحبى هذه المذكرات، وتقاطعت سيرتاهما فى الكثير من المحطات والوقائع المشهورة، خصوصا فى أثناء عملهما معا فى جوق أبى خليل القبانى السورى- المصرى (من العام ١٨٩٤ إلى العام ١٩٠١)، وهو ما يمنح الباحث فى تاريخ المسرح العربى؛ فرصة نادرة للمقارنة بين الروايات المختلفة لنشأة الأجواق المسرحية العربية فى مصر، وظروف حلها، أو اندماجها فى أجواق وأسماء جديدة».

وحين نوصف تلك الأجواق العربية، فهذا لا يحمل أى رسالة أيديولوجية. أولا؛ لأن الفرق نفسها كانت تسمى ما تقدمه مسرحًا عربيًا. وثانيًا؛ لأن فرسانها كانوا من سوريا العثمانية ومصر، فلم تكن دمشق أو القاهرة أو الإسكندرية أو بيروت أو يافا فى نظرهم سوى مدن فى بلاد واحدة، تجمعها الروح العربية تحت ظلها الظليل. وأوضح «هى سيرة للأجواق المسرحية العربية إذن؛ خطتها أنامل اثنين من العاملين فيها، ومن هنا فرادتها، إذ إن الكثيرين ممن كتبوا عن تاريخ المسرح العربى فى القرن التاسع عشر انشغلوا بالمادة التاريخية والمحتوى الفكرى والجمالى، ولم يولوا الجوانب الإنسانية والشخصية التى رافقت تلك النشأة أدنى اهتمام».