زكريا الشِّلق يرصد رموز الاستنارة فى «تاريخ الفكر المصرى الحديث»

يصدر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، قريبًا، كتاب «من النهضة إلى الاستنارة: فى تاريخ الفكر المصرى الحديث» للدكتور أحمد زكريا الشِّلق، ومن المقرر أن يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٣، المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٧ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب دار الكرمة، فإن الكتاب يعرفنا على جذور الفكر المصرى الحديث بقلم واحد من أهم المؤرخين المصريين، إذ يقدم لنا المؤرخ المرموق الدكتور أحمد زكريا الشِّلق، أهم المفكرين الذين بُنى فكر النهضة والحداثة والاستنارة فى مصر الحديثة على أفكارهم الرائدة وإسهاماتهم الفكرية الجديدة، إصلاحية كانت أم ثورية، فى الفترة من بداية القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين.

وتابعت: «جولة دسمة وممتعة تبدأ بالشيخ حسن العطار، وقوفًا عند رفاعة الطهطاوى، والشيخ حسين المرصفى، والإمام محمد عبده، وقاسم أمين، وأحمد لطفى السيد، وانتهاءً بأحمد فتحى زغلول، يربط فيها المؤلف بين إسهاماتهم وسياق الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فى مصر».

وأضافت: «سيلحظ القارئ أن الآثار القلمية والفكرية التى أنجزها روَّاد هذه الفترة، امتد تأثيرها إلى الأجيال التالية، وأسهمت فى تشكيل ثقافتنا ووعينا، وتستطيع تفسير الكثير فى واقعنا الحالى».

الدكتور أحمد زكريا الشِّلق، أستاذ التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، وُلِد فى طنطا فى عام ١٩٤٨، حصل على العديد من التكريمات، ومنها جائزة الدولة للتفوق العلمى فى العلوم الاجتماعية، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، وهو عضو مجمع اللغة العربية، وله دراسات وبحوث عديدة نُشرت فى مختلف الحوليات والمجلات التاريخية فى مصر والعالم العربى، ومن أهم كتبه: «حزب الأحرار الدستوريين»، و«العرب والدولة العثمانية (١٥١٦-١٩١٦)»، و«الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسى وإشكالية نهضة مصر»، و«طه حسين: جدل الفكر والسياسة».