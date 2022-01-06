الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

زكريا الشِّلق يرصد رموز الاستنارة فى «تاريخ الفكر المصرى الحديث»

زكريا الشِّلق
زكريا الشِّلق

يصدر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع، قريبًا، كتاب «من النهضة إلى الاستنارة: فى تاريخ الفكر المصرى الحديث» للدكتور أحمد زكريا الشِّلق، ومن المقرر أن يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ٥٣، المقرر انطلاقها خلال الفترة من ٢٦ يناير وحتى ٧ فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وبحسب دار الكرمة، فإن الكتاب يعرفنا على جذور الفكر المصرى الحديث بقلم واحد من أهم المؤرخين المصريين، إذ يقدم لنا المؤرخ المرموق الدكتور أحمد زكريا الشِّلق، أهم المفكرين الذين بُنى فكر النهضة والحداثة والاستنارة فى مصر الحديثة على أفكارهم الرائدة وإسهاماتهم الفكرية الجديدة، إصلاحية كانت أم ثورية، فى الفترة من بداية القرن التاسع عشر وحتى أوائل القرن العشرين.

وتابعت: «جولة دسمة وممتعة تبدأ بالشيخ حسن العطار، وقوفًا عند رفاعة الطهطاوى، والشيخ حسين المرصفى، والإمام محمد عبده، وقاسم أمين، وأحمد لطفى السيد، وانتهاءً بأحمد فتحى زغلول، يربط فيها المؤلف بين إسهاماتهم وسياق الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية فى مصر».

وأضافت: «سيلحظ القارئ أن الآثار القلمية والفكرية التى أنجزها روَّاد هذه الفترة، امتد تأثيرها إلى الأجيال التالية، وأسهمت فى تشكيل ثقافتنا ووعينا، وتستطيع تفسير الكثير فى واقعنا الحالى».

الدكتور أحمد زكريا الشِّلق، أستاذ التاريخ المصرى الحديث والمعاصر، وُلِد فى طنطا فى عام ١٩٤٨، حصل على العديد من التكريمات، ومنها جائزة الدولة للتفوق العلمى فى العلوم الاجتماعية، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، وهو عضو مجمع اللغة العربية، وله دراسات وبحوث عديدة نُشرت فى مختلف الحوليات والمجلات التاريخية فى مصر والعالم العربى، ومن أهم كتبه: «حزب الأحرار الدستوريين»، و«العرب والدولة العثمانية (١٥١٦-١٩١٦)»، و«الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسى وإشكالية نهضة مصر»، و«طه حسين: جدل الفكر والسياسة».

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

بث مباشر قداس عيد الميلاد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

تطورات الحالة الصحية لـ تامر حبيب بعد إصابته بكورونا

غدًا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات فى 6 مناطق بالجيزة

الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان