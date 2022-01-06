الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«كيف تحصل على أجر قيام الليل وأنت نائم؟».. داعية بالأوقاف يجيب

فضل قيام الليل
فضل قيام الليل

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والداعية الإسلامي الشهير، إن هناك فرقا بين صلاة التهجد وقيام الليل لا يفهمه الكثير من المسلمين، فالتهجد في الليل هو الصلاة، وهو عبادة أهل النور والثناء وأهل الله وخاصته وأهل التوبة.

وتابع: هذه الأسماء جاءت لأن الله أثنى عليهم حيث قال تعالى (كانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، سورة الذاريات.

وأضاف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أما قيام الليل فله معنى مختلف عن الذي نفهمه حيث يقتصره البعض منا على الصلاة فقط، ولكن قيام الليل ليس صلاة فقط، فهناك أنواع كثيرة لقيام الليل، وتعد الصلاة جزء منه أو نوع منه.

وأشار جاد الرب إلى أن الاستغفار والصلاة على النبي والذكر والتسبيح  وقراءة كتاب تنتفع به، وأنت نائم تحت البطانية قيام ليل، وكذلك الدعاء لك ولأهلك وزملائك وأحبتك  فكل هذه أنواع لقيام الليل ولكننا حصرناها في الصلاة فقط، وهذا معنى محدود.

وقال أبو بكر:" تخيل أيها المسلم إنك إذا نفذت كل هذه الأمور، وانت تنام تحت البطانية فقد كتبت من الذين قاموا الليل وتحصل على الثواب، وإذا واظبت عليها، ومرضت ولم تستطيع المواظبة عليها خلال المرض فسوف تحصل على الأجر أيضا، حيث يوكل الله الملائكة تكتب لك الأجر، لأن الله رحيم بنا، فالليل جزء من عمرك، فامضه في الطاعة وأنت من الله قريب عسي أن تصيبك نفحة من ربك فترضيك وتذهب ما فيك.

الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب الداعية الإسلامي الشهير قيام الليل صلاة التهجد أهل النور والثناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

قبل بدء الضباب.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الجمعة

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوى قبل الامتحانات

الرئاسة تنشر صور السيسى فى احتفالية عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح

الإفتاء: تهنئة غير المسلمين وتبادل الفرحة معهم جائز شرعًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

خطوات إسرائيل للتعامل مع الأطراف الفلسطينية في 2022

إيران تثير أزمة.. وثيقة تكشف سيناريو الخلافات بين إسرائيل وأمريكا

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟