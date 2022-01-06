«كيف تحصل على أجر قيام الليل وأنت نائم؟».. داعية بالأوقاف يجيب

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، والداعية الإسلامي الشهير، إن هناك فرقا بين صلاة التهجد وقيام الليل لا يفهمه الكثير من المسلمين، فالتهجد في الليل هو الصلاة، وهو عبادة أهل النور والثناء وأهل الله وخاصته وأهل التوبة.

وتابع: هذه الأسماء جاءت لأن الله أثنى عليهم حيث قال تعالى (كانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، سورة الذاريات.

وأضاف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أما قيام الليل فله معنى مختلف عن الذي نفهمه حيث يقتصره البعض منا على الصلاة فقط، ولكن قيام الليل ليس صلاة فقط، فهناك أنواع كثيرة لقيام الليل، وتعد الصلاة جزء منه أو نوع منه.

وأشار جاد الرب إلى أن الاستغفار والصلاة على النبي والذكر والتسبيح وقراءة كتاب تنتفع به، وأنت نائم تحت البطانية قيام ليل، وكذلك الدعاء لك ولأهلك وزملائك وأحبتك فكل هذه أنواع لقيام الليل ولكننا حصرناها في الصلاة فقط، وهذا معنى محدود.

وقال أبو بكر:" تخيل أيها المسلم إنك إذا نفذت كل هذه الأمور، وانت تنام تحت البطانية فقد كتبت من الذين قاموا الليل وتحصل على الثواب، وإذا واظبت عليها، ومرضت ولم تستطيع المواظبة عليها خلال المرض فسوف تحصل على الأجر أيضا، حيث يوكل الله الملائكة تكتب لك الأجر، لأن الله رحيم بنا، فالليل جزء من عمرك، فامضه في الطاعة وأنت من الله قريب عسي أن تصيبك نفحة من ربك فترضيك وتذهب ما فيك.