المشدد 3 سنوات لأم حاولت التخلص من رضيعتها فى مقلب قمامة

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 شمال بجلستها المنعقدة بمحكمة عابدين بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد ثلاث سنوات وبمعاقبة شقيقتيها بالحبس سنة مع الإيقاف لكل منهما لشروعهما في قتل رضيعة نجلة المتهمة الأولى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس - رئيس المحكمة وعضوية المستشارين جمال أحمد رزق وهشام حسين بشير، بأمانة سر أحمد كمال.

كان المستشار أحمد الشيمي - المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية قد أحال كلا من هند صابر محمد 19 سنة ربة منزل ومقيمة بمنشأة الكرم بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وشقيقتيها نسمة صابر محمد 28 سنة ربة منزل ونادية ربة منزل 24 سنة إلى محكمة الجنايات لقيامهن بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة بالشروع في قتل الرضيعة فريدة عبده حسن يوسف "نجلة المتهمة الأولي" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدن العزم وبيتنا النية على إزهاق روح الرضيعة عقب قيام المتهمة الأولى بوضعها.

وكشفت التحقيقات اتفاق المتهمات الثلاث فيما بينهن على ما سولت لهن نفسهن الأمارة بالسوء بفكر الخلاص منها لستر فجور المتهمة الأولي على خلفية حملها فيها سفاحًا وقامت بوضع حملها داخل أحد المستشفيات الحكومية، فقصدن لمكان قصي عن موطنهن لوضعها وعقب ذلك توجهن لمكان غير معمور بالآدميين وألقينها في النفايات "مقلب قمامة بمنطقة العباسية " دائرة قسم شرطة الوايلي، بحالة يستحيل معها نجاتها حال تواجد المتهمتين الثانية والثالثة رفقتها لمراقبة الطريق خشية افتضاح أمرها حال إلقائها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهن لسبب لا دخل لإرادتهن به وهو قدر الله للرضيعة النجاة، وفضح مخططهن الدنيء فعثر عليها قبل هلاكها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهن النيابة تهمة تعريض حياة الرضيعة للخطر، بأن تركنها بمكان خالٍ من الأدميين يستحيل معه نجاتها (مكان تجميع النفايات).