الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف محليات لشرائه أرضًا بـ5 ملايين جنيه فى المنيا

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، اليوم الخميس، بالتعاون مع قطاع الأموال العامة في القبض على مسئول بإحدى الوحدات المحلية تابعة للمحافظة اشترى قطعة أرض بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات ضباط مباحث مديرية أمن المنيا بالتعاون مع الأموال العامة، قيام مسئول بإحدى الوحدات المحلية في شراء قطعة أرض بقيمة 5 ملايين جنيه، مستغلاً طبيعة عمله وموقعه الوظيفي كونه مسئول الأملاك بالظهير الصحراوى بمنطقة سمالوط، وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة لأحكام القانون. 

ولجأ المذكور في إخفاء تلك المبالغ المشار إليها من خلال قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك وقدرت هذه الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريباً.

وتم التحفظ على المتهم والمبالغ المالية وجار التحقيقات معه .

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