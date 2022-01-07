الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

«الأسرة أولا».. «آية»: «حياة كريمة علمتني أنا وخطيبي إزاي نعيش في استقرار»

ندوات التوعية الأسرية
ندوات التوعية الأسرية التابع لمبادرة حياة كريمة

- آية عبد الرزاق: حضرت ندوات ما قبل الزواج.. وساعدتني في تحديد شكل حياتي الزوجية.
 

قالت آية عبدالرزاق، 25 عاما، من أهالي قرية شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، إن مجهودات المبادرة الرئاسية ظاهرة في كل بقاع مصر، ما أثر بشكل كبير على تطوير شكل حياة المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، فعلى سبيل المثال كان الأطفال يعبرون الترعة على لوح من الخشب للذهاب إلى المدارس،ما كان يسبب العديد من الحوادث المتكررة، معلقة:" الأطفال  كانوا بيغرقوا في الترعة وبيموتوا، ده غير الطريق الصعب جدًا التي لا تصل إليه أي عربة".

وتابعت «حياة كريمة» جاءت وبنت لهم كوبري عبور مشاة، مكن الطلاب من قطع الطريق بشكل آمن، مؤكده أن هذه كانت أقدم المشاكل التي يعاني منها الأهالي، منوهة أن الأهالي استقبلوا المبادرة الرئاسية بسعادة بالغة، وكانوا يوزعون الشربات، والزغاريد كان تملأ الأرجاء احتفالًا بقدوم الخير على أيدي المبادرة الرئاسية.

- ندوات المقبلين على الزواج "علمتني ازاي اتعامل مع خطيبي"

ستكملت، أن المبادرة الرئاسية كثفت جهودها خلال الفترة الماضية في ملف الرعاية الأسرية، إذ نظمت العديد من الندوات،  وكان أهمها بالنسبة لـ" آية" سلسلة ندوات بعنوان المقبلون على الزواج، والتي استهدفت فئة الشباب من كلا الجنسين، لتوعيتهم بالطريقة المثلى لتنظيم حياتهم الأسرية في بداية الزواج وخلال فترة الخطبة، معلقة:" اتعلمت فيها إزاي اتعامل مع خطيبي وأيه حقوقه وأيه واجباته، وإزاي ممكن نعيش حياة مستقرة وهانئة".

أوضحت، أنها بالفعل طبقت كل ما تعلمته، مشيرة أنها في الماضي كانت تطيع خطيبها في كافة أحكامه دون مناقشة، الأمر الذي أخبرتها خبيرة العلاقات الأسرية خلال الندوة أن هذا التصرف خاطئ تمامًا ويحتاج لتقويم، فيتوجب عليها مناقشته وطرح رأيها بشكل لائق، بحيث يرى الرجل أنها لديها فكر ورأي، وأنها شخص يمكن الاعتماد عليه. 

و أشارت "آية "، أن أغلب الندوات كان الحضور مشتركا مع الرجال، الذين أبدوا رغبتهم في تنفيذ كافة تعليمات الندوات التابعة للمبادرة الرئاسية، لحرصها الشديد على خلق جيل جديد واعي، يمكنه تحمل المسؤولية، وتعليم أولاده على النهج الصحيح.

أضافت، أنها تتوجه بالشكر للقائمين على الندوات التثقيفية والتوعوية التابعة لـ «حياة كريمة»، لعملهم الدؤوب على رفع وعي المواطنين في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احيتاجًا، ومساعدتهم في إعادة تشكيل رؤيتهم للأسرة، وما تحمله الكلمة من مهام، مختتمة:" مبادرة الرئيس هدفها تشكيل صورة جديدة للأسرة المصرية".

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