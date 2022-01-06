الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد

تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دور الجامعة التنويرى والثقافى فى أنحاء المجتمع المحيط وإيمانها التام بدعوة مختلف الأديان والشرائع السماوية  إلى نشر المحبة والسلام وروح التالف والأخوة بين سار أطياف البشر والبعد عن الأفكار المتطرفة والهدامة، وهو ما تعمل الجامعة على تعزيزه داخل نفوس منتسبيها وخاصةً من الطلاب فى إطار جهودها الهادفة إلى بناء الوعى الفكرى على نحو سليم ووطنى لدى الشباب.

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تهنئة جامعة أسيوط 


جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط إلى عدد من كنائس وأديرة أسيوط لتقديم التهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن جدول زياراته اليوم بدأ بالتوجه إلى الأنبا يوأنس مطرانية أبنوب حيث كان في استقبالهم الأنبا لوكاس ثم  الكنسية الإنجيلية الثانية والتي يترأسها القس رفيق أعقبها  التحرك إلى الكنيسة الإنجيلية الأولى، والتى استقبلهم فيها القس باسم ويصا، ثم تم  التوجه إلى مطرانية الكاثوليك وكان فى استقبالهم الأنبا كيرلس وليم.

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تهنئة جامعة أسيوط 


ومن جانبهم؛ أشاد القساوسة وقادة كنائس أسيوط خلال لقائهم برئيس الجامعة والوفد المرافق له بمكانة جامعة أسيوط، والتى تعد فخر محافظات صعيد مصر، وما تقوم به من دور وطنى وخدمى فى مختلف المجالات العلمية والمجتمعية بصفة عامة، ومستشفياتها الجامعية بصفة خاصة التى تعد الملاذ والملجأ لملايين المرضى سنوياً من مختلف المحافظات.

تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
DSC_1515
DSC_1515
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
تهنئة جامعة أسيوط
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DSC_1499
طلاب اسيوط مستشفيات شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحافظات رئيس جامعة جامعة أسيوط عيد الميلاد المجيد الدكتور طارق الجمال الميلاد المجيد رئيس جامعة أسيوط خدمة المجتمع الشرائع السماوية الدراسات العليا رئيس الجامعة عميد كلية الطب الدكتور شحاته غريب كلية التربية النوعية

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