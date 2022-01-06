الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة «تكريم موتى» بالمنيا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة «تكريم موتى

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية البهنسا بمدينة بني مزار إصابة شخصين بينهم سائق سيارة "تكريم موتى".

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بإصابة شخصين بينهم سائق سيارة تكريم موتى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة رقم 5449 ص د قيادة أشرف فضل على فضل 33 سنة سائق وآخر مجهول بطريق الصعيد الصحراوي الغربي جنوب كمين قرية البهنسا بمركز بني مزار نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.

وتم نقل المصابين لمستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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