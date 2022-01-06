الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بنشر فيديو فاضح لزوجين فى النزهة 4 أيام

متهمين
متهمين

قررت نيابة النزهة، اليوم الخميس، قرارا بحبس عامل وآخر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بترويج ونشر مقاطع فيديو علاقة حميمية بين زوجين على شبكة الإنترنت.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بمحل الهواتف المشار إليه – وآخر مقيمان بدائرة القسم). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة المذكور حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثانى الذى قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع المشار إليها وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة. 

نيابة النزهة وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة قسم شرطة النزهة الهواتف المحمولة أجهزة وزارة الداخلية حبس المتهمين كشف ملابسات ذمة التحقيقات جهود أجهزة وزارة الداخلية ضبط مرتكبى الواقعة

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