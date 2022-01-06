الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الباشا» يعلن بدء استعداد التجار لتوفير المخزون الاستراتيجى من البقوليات فى رمضان

أحمد الباشا رئيس
أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات

كشف أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، بدء استعداد التجار والشعبة بالتعاون مع الغرف التجارية؛ لتوفير المخزون الاستراتيجي من البقوليات لشهر رمضان المقبل حتى الـ3 شهور المقبلة.

 وأضاف «الباشا» في تصريحات لـ«الدستور» أن التعاقد على المنتجات المستوردة من البقوليات لشهر رمضان يكون قبل حلوله بثلاثة أشهر، خاصة أن حجم الاستهلاك في هذا الشهر يساوي 3 أضعاف الشهور الأخرى.

 وأوضح رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، أن أسعار السلع حتى الآن لم تطرأ عليها زيادات وتشهد حالة من الاستقرار النسبي، لافتًا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الاسعار للسلع المستوردة تأثرا بارتفاع أسعار الشحن المستمرة.

 وأوضح أن هناك غرفة عمليات يتم تشكليها كل عام في هذا الوقت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين لتوفير كافة السلع الخاصة بمعرض أهلا رمضان، والذي يتم عقدة قبل شهر رمضان مباشرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة. 

وأوضح أن مصر تستورد جميع البقوليات من الخارج ماعدا الأرز، وهناك توجهات لتقليل الاستيراد وزراعة البعض منها محليًا ولكن بعد توفير البيئة المناسبة لزراعتها.

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وائل لطفي

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