الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني في التدريب قبل السفر للكاميرون

وزير الشباب يؤازر
وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي حضور تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، برفقة المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال علام، قبل سفره للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والتى تقام خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، بدولة الكاميرون.

وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني
وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني
وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني
وزير الشباب يؤازر المنتخب الوطني


أكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصري يقدمان كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفًا أن الشارع الرياضي ينتظر التتويج بلقب البطولة وإسعاد الجماهير المصرية العريضة.


أشار "صبحي" إلي ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال البطولة من أجل حسم اللقب الثامن وتقديم أداء يليق بالكرة المصرية خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكل المنتخبات الوطنية.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره بالبطولة بمواجهة منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء ١١ يناير المقبل، ثم منتخب غينيا بيساو يوم السبت ١٥ يناير، ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب السودان يوم الأربعاء ١٩ يناير ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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