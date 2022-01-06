برلمانى يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد

تقدم أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات إلى البابا تواضروس الثانى، ‏بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وأن ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم، وأن يعيدها على قداستكم والأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وقال أبوزيد إن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكافة المصريين ًتحت قيادة الرئيس السيسى، لافتًا إلى أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد وأبناء وطن واحد تربطهم روح الحب والمودة ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

وأرسل الرئيس السيسي للبابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد برقية تهنئة قال فيها: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة».

أضاف الرئيس في برقيته "وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر، مسلمين وأقباطا، في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر هي مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائه على مر التاريخ، فرسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع؛ للحفاظ على مقدراته، فالوطن في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه، وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين».