الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مهندس موبايلات ينشر فيديوهات فاضحة لزوجين فى النزهة

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي واللواء نبيل سليم

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانة هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاملا بمحل الهواتف المشار إليه وآخر مقيمين بدائرة القسم".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف المذكورة حال صيانته، وإرسالها للثانى الذى روجها ونشرها، وبفحص هواتفهما تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها.

باستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة. 

النزهة وزير الداخلية الهواتف المحمولة قسم شرطة النزهة اللواء نبيل سليم مقطع مخل لزوجين

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