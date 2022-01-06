الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مدير مدرسة إعدادية في بني سويف للتأديبية

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية

أصدرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة مدير مدرسة إعدادية بمركز ببا في بني سويف إلى المحكمة التأديبية، لتحصيله الرسوم الدراسية من طلاب الصف الثالث الإعدادي غير المعافين في حين أنه غير مختص بالتحصيل، فضلًا عن تراخيه في توريد المبالغ المحصلة والتي تقدر بـ18 ألفًا و130 جنيهًا.

 

وكشفت التحقيقات عن أن المذكور باع أوراق إجابات امتحانات الطلاب عن الأعوام السابقة والمذكرات التي يحضرها الطلبة أثناء الامتحانات لأحد المطاعم بالقرية دون اتباع الإجراءات المخزنية وحصل على مقابل بيعها، كما حصل على جزء من المبالغ التي قام عمال المدرسة بتحصيلها من أولياء الأمور عند توزيع شهادات النجاح عن العام الدراسي.

 

كما ثبت من التحقيقات أنه وقع بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالمدرسة في بعض الأيام بدلًا من معلم تربية فنية منتدب للمدرسة، أثناء تواجده بالمدرسة خلال أيام التدريب.

 

وأضافت أنه شكل لجان صورية في غضون العام الدراسي 2020- 2021، ووضع أسماء أعضائها دون إخطارهم ووقع بدلًا منهم على المستندات الخاصة بتلك اللجان، فضلًا عن تحرير فاتورة وهمية بإجمالي مبلغ 3980 جنيهًا بشأن أعمال صيانة بالمدرسة واستولى على هذا المبلغ، وذلك بعدم توريد كل الأصناف المدرجة بهذه الفاتورة للمدرسة.

2020 التربية والتعليم مدير مدرسة النيابة الإدارية مديرية التربية والتعليم الصف الثالث الاعدادي

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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