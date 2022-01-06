الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى اصطدام ميكروباص بحاجز خرسانى بالدقهلية

حادث مروري
حادث مروري

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في اصطدام ميكروباص بالحواجز الخرسانية لطريق «بلقاس-جمصة» بالدقهلية، اليوم الخميس، وجرى نقلهم جميعا للمستشفى عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص على طريق جمصة الدولي أمام قرية «زيان» ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتبين أن السيارة اصطدمت بالحواجز الخرسانية على الطريق.

وأسفر الحادث عن مصرع فاطمة محمد حسنين 63 عامًا، وسيدة مجهولة الهوية، ورضا علي محمد، فيما أصيب كل من: عبد الرحمن مسعد مسعد 34 عامًا مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ورانيا عبده محمد فؤاد 45 عامًا، مصاب بكدمات، وزينب السيد أبو عماشة 57 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع وسحجات.

وتم نقل الجثث إلى مستشفى جمصة والمصابين إلى مستشفى بلقاس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم يوم الخميس سيارات الإسعاف نزيف بالمخ اصابة 6 اشخاص مجهولة الهوية سيارة ميكروباص ورود بلاغ 3 وفيات أمن الدقهلية

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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