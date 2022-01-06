«المركزي لمتبقيات المبيدات» ينظم دورة في المراجعة الداخلية

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمعمل، في مجال المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الأيزو، وذلك من خلال خبير دولي متخصص فى هذا المجال.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، إن ذلك يأتي فى إطار قيام المعمل بتطوير ورفع كفاءة العاملين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أن فعاليات التدريب استمرت لمدة 3 أيام، شارك فيها مجموعة من رؤساء الأقسام والباحثين بالمعمل.

واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين، الدورة التدريبية، تحت عنوان "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية.

وشارك في الدورة ٨ شركات من العاملين في قطاع الصناعات الغذائية بالقطاع الخاص.

وسلمت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، المتدربين شهادات تُثبت حصولهم على الدورة التدريبية، بمشاركة الدكتور محمود السيسي، مدير التدريب.