مطارا القاهرة وشرم الشيخ يستعدان لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بمطاري القاهرة وشرم الشيخ الدوليين، استعدادا لاستقبال الوفود الأجنبية مختلفة الجنسيات المشاركة بمنتدى شباب العالم، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار أركان حب منتصر مناع ميهوب، قد وجهت مسئولي مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين بضرورة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى، من خلال تنظيم مجموعات عمل وتخصيص «كاونترات»، لإنهاء إجراءات وصول ضيوف مصر في سهولة ويسر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الوفود المشاركة، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات المختصة بشركة ميناء القاهرة الجوي قد قامت بتحديد خطوط سير للضيوف المشاركة في المنتدى العالمي، والتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والمراسم، كما تم تخصيص فريق عمل من شركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران ومكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة الدولي، لسرعة تسهيل إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى مطار شرم الشيخ الدولي بسهولة ويسر وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.

وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية، واختيار المواقع والأماكن المميزة بصالات مطار القاهرة الدولي لوضع اللافتات، كما سيتم تزيين المطار باللافتات المخصصة للمؤتمر واللوجو الخاص به، والتي يتم وضعها داخل صالات السفر والوصول، لتوعية الركاب بأهمية المؤتمر وتحقيق أكبر انتشار للحدث والترويج له، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل وتخصيص «كاونترات» لإنهاء إجراءات الوصول، وتنسيق فرق العلاقات مع شركة مصر للطيران لتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

من جهته، وجّه الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بضرورة الاستعدادات القصوى لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، ورسم صورة ذهنية طيبة ومشرفة عن منظومة الطيران المدني المصري أمام العالم، في ظل التجهيزات والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية حاليا.