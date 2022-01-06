الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تكليفات مشددة لرؤساء الأحياء للتصدي لمخالفات البناء

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون.

وتنفيذًا لذلك؛ شن حى العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن منطقة الكينج حيث تمت إزالة حوائط بالدور الأول علوي، وكذا إزالة صبة خرسانية عبارة عن جزء بالدور الأول علوي منطقة الناصرية القديمة بجوار قصر حماد فضلًا عن إزالة حوائط مبانى وفك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضي والتحفظ على كمية كبيرة من الأخشاب بالقرية الخامسة بنجر السكر.

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ونفذ حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإيقاف أعمال تركيب شبكة محمول بدون ترخيص بالعقار الكائن ٨ شارع كهرمان الحضرة القبلية، حيث تم إيقاف الأعمال وهدم القواعد والتحفظ على جميع المعدات واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود بإزالة 2 باب حديد لتحويله لمحل بشارع جمال عبدالناصر، كما تم إيقاف أعمال بناء بمدينة فيصل والتحفظ على مواد البناء وطن من الأسمنت.

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وواصل حى العجمى برئاسة السيد موسى حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من التحفظ على موتور ونش بالعقار الكائن شارع ريتش هوم بالهانوفيل غرب، وكذا التحفظ علي ماكينة ونش ش سعد زغلول، فضلًا عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء بعمارة النجوم بشارع النقراشي والتحفظ علي ونش واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بالعقار الكائن 31 شارع الفراعنة منطقة ابو قير وفك شدة خشبية والتحفظ على كمية من الأخشاب.

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وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبدالله حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف وفك شدة خشبية بالدور الأول علوى بشارع الإخلاص، وكذا إزالة 4 محلات من الطوب خلف البلوكات رقم ١٠٨ - ١١١ بمساكن توشكى.

إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
إزالة البناء المخالف بالإسكندرية
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