الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مدير مدرسة ومعلمة للمحكمة التأديبية تشاجرا داخل مدرسة في بني سويف

محكمة
محكمة

أحالت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، مدير مدرسة ثانوية ومعلمة إلى المحكمة التأديبية بعد قيام المعلمة بصفع المدير على وجهه، وتعدي الأخير عليها بتمزيق ملابسها وكشف جزء من جسدها.

وكانت النيابة الإدارية قد انتهت في تحقيقاتها إلى إحالة كلا من «أ.أ.س» معلمة خبيرة بمدرسة، و«ر. م. ي م» مدير المدرسة إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 131 لسنة 2020.

وأكدت التحقيقات أن المعلمة قامت بسب مدير المدرسة بعبارات مسيئة، كما تعدت عليه بالضرب بصفعه على وجهه بمقر المدرسة يوم 14 أكتوبر عام 2019 الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن مدير المدرسة أيضًا في نفس اليوم من الواقعة، حاول ضرب المعلمة وجذبها بقوه من ملابسها مما أدى إلى تمزيقها وكشف عورتها كما هو مبين بالتحقيقات الواردة في النيابة الإدارية، والتي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة المعلمة ومدير المدرسة إلى المحكمة التأديبية.

بني سويف المحكمة النيابة الإدارية المحكمة التأديبية مدير مدرسة مديرية التربية والتعليم

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