الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

٥ فبراير المؤتمر السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان (تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي)

5 فبراير.. المؤتمر السنوي الـ18 لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار، بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور نيفين القباج؛ وزيرة التضامن الاجتماعي،  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومقرر عام المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر يناقش اربعة محاور رئيسية، هي المحور الأول ريادة الأعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي، المحور الثاني ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي، المحور الثالث تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ، المحور الرابع ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة للكبار.

وذلك في الفترة من ٥ إلى ٧ فبراير ٢٠٢٢؛ حيث يعقد المؤتمر بنظام الحضور المباشر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، واليومان الثاني والثالث أونلاين عبر تطبيق Zoom.

وفي سياق آخر عقدت كلية الآثار جامعة عين شمس، الأربعاء، لقاءً للتعريف بتعليمات الامتحانات وكيفية الاستعداد لها، وذلك استعدادًا لأول اختبارات نهاية فصل دراسي لطلابها.

شارك في تنظيم اللقاء التعريفي وحدة الجودة والقياس والتقويم تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية، الدكتور حسام طنطاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وحسام حسني أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإدارية.

امتحانات التعليم العالي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عين شمس وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي رعاية

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