الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 المعتمد من وزارة المالية

جدول مواعيد صرف مرتبات
جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2022

تتصدر مواعيد صرف مرتبات يناير 2022 محرك البحث "جوجل" على شبكة الإنترنت   نظرا لبحث العديد من موظفي الدولة عن تلك المواعيد عليها خاصة بالتزامن مع مواعيد مرتبات المواطنين.

مواعيد صرف مرتبات يناير عام 2022  

ونظرا لأهمية الاستعلام عن مواعيد صرف مرتبات يناير لدي المواطنين تستعرض الدستور التفاصيل المتعلقة بصرف مرتبات المصريين العاملين في الجهاز الإداري  بالدولة. 

وذكرت وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ للعاملين في الحكومة والجهاز الإداري للدولة أن جهات الصرف تم تقسيمها علي يومين إلى جانب ٣ ايام اضافية يمكن من خلالها الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات المواطنين التابعين لها.

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جدول صرف مرتبات يناير  عام 2022  

وأكدت وزارة المالية في بيانها أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات التابعة لها لصرف مرتبات شهر يناير مع مراعاة عدد العاملين بكل وزارة بما في ذلك الانتشار الجغرافي لكل الوزارات بالمحافظات.
في الوقت نفسه قررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة تابعة في ٢٤ / ٢٥ يناير،  بينما  تقرر تحديد ايام ٣١/٢٧/٢٦، الوزارات والجهات الاخري.

الجهات المقرر أن تصرف مرتباتها 24 يناير

وزارات ، الصحة ، التضامن الاجتماعي ، التموين ،النقل ،الاتصالات ، القوي العاملة ،الانتاج الحربي ، الهجرة ، قطاع الاعمال ، مجلس النواب ، الداخلية ، الاوقاف ،الثقافة ، السياحةً ، البيئة ، الطيران المدني ، الإسكان ، الآثار ، البترول ،التجارة والصناعة ،  ومديريات الخدمات بالمحافظات.

الجهات المقرر صرف مرتباتها  يوم 25 يناير

وزارات : التنمية المحلية ، التعليم العالي ، العدل ، التخطيط الاستثمار، التعاون الدولي ،الكهرباء ،الزراعة واستصلاح الاراضي ، الشباب والرياضة ، المالية ، الموارد المائية ، الخارجية ، والجهات التابعة لتلك الوزارات والمصالح العامة والخدمة والاقتصادية ومدريات الخدمات بالمحافظات

بالاضافة للهيئات المستقلة ، النيابة العامة وهيئة النيابة  الادارية  ، هيئة قضايا الدولة ، المحكمة الدستورية العليا ، دار الافتاء ، الجهازالمركزي للتنظيم والادارة ، الازهر الشريف ، مجلس الوزراء ، رئاسة الجمهورية ، ، هيئة الرقابة الادارية ، مجلس الدولة

الجهات المقرر صرف مرتباتها يوم 25 يناير الجهات المقرر ان تقوم بصرف مرتباتها 24 يناير جهات الصرف مرتبات المواطنين صرف مرتبات المصريين الجهاز الاداري بالدولة مواعيد صرف مرتبات يناير عام 2022

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