الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أرسل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، كما أرسل برقيات مماثلة للأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لأبراشية أسوان، وأيضاً غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، وكذا الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. 

 فيما أرسل محافظ أسوان برقيات تهنئة للبروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين والقادة العسكريين والشرطة الأقباط. 

وأكد محافظ أسوان أن عيد الميلاد المجيد هذا العام افتقدنا فيه قامة دينية ووطنية عظيمة وهو نيافة الأنبا هدرا الذى سنظل نعتز ونفتخر به أمد الدهر لما قدمه من عطاء وخدمات لأبناء محافظة أسوان بمسلميها ومسيحييها. 

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصري، لأن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبو إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

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