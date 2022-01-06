ما الذي سيحدث في قداس الميلاد.. وماذا يقرأ الأقباط في العيد؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بقداس عيد الميلاد المجيد الذي يرأسه البابا في تمام الساعة السابعة بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المُرتل نزهي حنا عياد، من ايبارشية الشرقية، في تصريحات خاصة، إن قداس عيد الميلاد المجيد يتميز بالنغمات المفرحة التي يُتلى بها الالحان القبطية على مدار اليوم، وتستمر تلك النغمة المفرحة التي تسمى كنسيًا بـ"النغمة الفرايحي" حتى احتفالات الكنيسة بعيد الغطاس المجيد يوم 19 من يناير الجاري.

وأشار “حنا” إلى أن قداس عيد الميلاد كمن جهة الترتيب لا يشهد احتفالًا جذريًا بينه وبين أي قداس آخر، فيبدأ القداس برفع بخور عشية ثم يليه رفع بخور باكر، ثم يرسم الكهنة والشمامسة التونيات التي سوف يرتدونها خلال اتمام مراسم القداس الإلهي، ثم يبدأ القداس الإلهي بصلاة الشكر ثم تأتي مرحلة تحليل الخدام ثم يقرأ الشمامسة الأغنسطسيين قراءات الكنيسة الثلاث وهم البولس والكاثوليكون والأبركسيس باللغتين القبطية والعربية، ثم يقرأ الكاهن جزء من الإنجيل ويلقي العظة ثم تصلي الأواشي وصلاة الصلح والأنافورا والرشومات والقسمة وتأتي مرحلة التناول من الأسرار المقدسة والختام.

وأوضح حنا، أنه يجب أن يخرج القداس عقب منتصف الليل، وعن القراءات التي سيقرأها الأقباط في القداس الإلهي فقال إنها تأتي كالآتي:

العشية: مزامير 50 : 2,23 + متى 1 : 1 - 17

باكر: مزامير 76 : 1 - 2 + متى 1 : 18 - 25

قراءات القداس

البولس: غلاطية 3 : 15 - 4 : 18

الكاثوليكون: 1 يوحنا 4 : 1 - 14

الإبركسيس: اعمال 13 : 13 - 25

السنكسار: حلول اليوم الثامن والعشرين من شهر كيهك وحلول برمون عيد الميلاد المجيد وذكرى استشهاد 150 رجل، و24 امرأة من مدينة أنصنا.

الإنجيل: مزامير 110 : 3+ لوقا 2 : 1 - 20