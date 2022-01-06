«يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك».. إطلاق النسخة الثانية من حملة التوعية بمخاطر الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، النسخة الثانية من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، تحت شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود.. أنت أقوى من المخدرات".

‏‪ ‬ويظهر فى الإعلان موظف بإحدى المؤسسات الخدمية وأمامة العديد من المواطنين، ورغم انتظارهم لفترة طويلة لإنهاء مصالحهم لكن دون جدوى من الموظف لعدم إداركه بمن حوله.

وتلقى الحملة الضوء على الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعاطي المواد المخدرة طوال رحلة الإدمان، كما تهدف الحملة لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي بدأ تطبيقه، والتأكيد بأن من يتقدم للعلاج طواعية من تلقاء نفسه من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان لن يقع تحت طائلة القانون ويتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم فصله.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه يحق للموظف المتعاطي التقدم للعلاج من الإدمان، ويعتبر مريضا، أما فى حالة نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، واكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وأكد عثمان، أن عدد المراكز العلاجية يصل إلى 28 مركزا للعلاج على مستوى 17 محافظة، وجاري تعميم المراكز على كافة المحافظات خلال الفترة القادمة.