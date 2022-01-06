الخميس 06 يناير 2022
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مصر

الشكاوى الحكومية: تلقينا 22 ألف رسالة وصورة في ديسمبر لأماكن تراكمات قمامة ومخلفات

الدكتور طارق الرفاعي
الدكتور طارق الرفاعي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة. 

وبحسب التقرير الذي عرضه الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة، تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 2021، عدد (3187) شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقاً لطبيعة كل منها، جاء في مقدمتها (2922) شكوى وطلبا لاستخراج البطاقات التموينية أو تجديدها أو استلامها وتفعليها أو إعادة إضافة أفراد بعد حذفهم، أو إضافة مواليد جدد، أو نقل بطاقة التموين، وتم حسم عدد (100) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته.

وفي ضوء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، تلقت المنظومة عدد (2253) شكوى وطلبا خلال الشهر خاصة بذلك القطاع، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها. 

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة عدد (564) شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر. 

وتلقت المنظومة خلال الشهر عدد (3733) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري،  وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: استمرت المنظومة فى تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء بشأن تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين؛ من خلال تطبيق واتس آب (WhatsApp) )، حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات البيئية ومخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة. 

وأضاف في هذا الصدد: تلقينا (22) ألف رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى (2370) شكوى وتسجيلها وتوجيهها للجهات المختصة، وتضمنت (906) شكاوى من مواطنين متضررين من انتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات بالمناطق السكنية، أو استغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين، وكذا تلقينا(493) شكوى من مواطنين متضررين من انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة ببعض المناطق، مما يعرض حياتهم وذويهم للخطر.

وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لـ 86% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية شكاوى المواطنين منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر ديسمبر الماضي الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة

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