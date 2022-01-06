الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جمعة لقيادات «أوقاف القاهرة»: الإهمال في الواجب الوظيفي من أخطر أنواع الفساد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة اليوم الخميس، بالديوان العام وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبوعمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وذلك لمناقشة جميع أعمال الإدارات الدعوية والإدارية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة ، وفي إطار التواصل المستمر مع جميع المستويات القيادية بالوزارة وبخاصة مستوى القيادات الوسطى.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف، أن مسئولية مدير المديرية تتطلب المتابعة المستمرة والتواصل المباشر والمستمر مع القيادات الوسطى بالإدارات الفرعية والمفتشين والأئمة للتأكد من وصول رسالة ومنهج الوزارة للجميع وبخاصة ما يتصل بتعليمات خطبة الجمعة شكلًا ومضمونًا، وأن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى حد إنهاء الخدمة لمن يخرج عن حدود ونطاق الفكر الوسطي أو يتعرض لأي قضايا تخالفه أو يخل بواجبه الوظيفي.

وشدد جمعة، خلال الاجتماع، على التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة وشئون الدعوة وانتظام العاملين بجميع المساجد وبخاصة الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة ، وضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في جميع الصلوات.

وقال إن الإهمال في الواجب الوظيفي من أخطر أنواع الفساد، وأن ضياع المال إهمالا كضياعه إفسادًا، وأن الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه الأكمل يعد مختلسًا، فالمختلس يأخذ المال خفية بدون حق، ومن يتهرب من واجبه الوظيفي يأخذ مالاً لا يستحقه لأنه مقابل عمل لم يقم به، فهو والمختلس سواء.

واختتم وزير الأوقاف أنه لابد من تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة الحضور والانضباط، وكذلك عمل تقييم شهري للجميع، وتنظيم تفتيش على جميع الملحقات والاستراحات التابعة للمساجد.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات الدعوة بمديرية أوقاف مديرية أوقاف القاهرة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة خطة وزارة الأوقاف

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