الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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حوادث

دفن جثمان ضحية الشيخ زايد الدنماركية بمقابر الصدقة

جريدة الدستور

أنهت مصلحة الطب الشرعي إجراءاتها بشأن معاينة جثمان السيدة الأجنبية، البالغة من العمر 52 عامًا، والتي عُثر عليها غارقة في دمائها داخل شقتها في الحي 16 بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان وتسليمه لسفارة المتوفاة في القاهرة، فيما حددت السفارة دفن الجثمان في مقابر الأقباط بمنطقة الجبل الأحمر في مصر. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة يوم 31 ديسمبر 2021، بلاغًا من أحد سكان الشيخ زايد، عن تغيب جارته المُسنّة والتي تحمل الجنسية الدنماركية، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشاليه والعثور على جثتها في غرفة نومها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثمان، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، وإخطار سفارة المجني عليها بالقاهرة لإنهاء الإجراءات. 

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت، وفق تقرير الصفة التشريحية، بـ 7 طعنات في منطقتي الصدر والبطن، وتم إعداد التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله للنيابة العامة. 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بمنطقة الشاليهات كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة وأنه على علاقة غير شرعية بالمجني عليها منذ 3 أشهر، وأوضح أنه يوم الواقعة طلب من المجني عليه مبلغًا من المال لكنها رفضت، فقرر قتلها وسدد لها عدة طعنات وأخذ مبلغ 400 جنية عثر عليها داخل الشقة وهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصلحة الطب الشرعي السيدة الدنماركية الدنماركية الشيخ زايد جثمان الدنماركية مقابر الصدقة لاقباط

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