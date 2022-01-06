الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح لقداس العيد مساء اليوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الخميس، مراسم وطقوس القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن يشارك في عدد الحضور فى الكاتدرائية 25% من العدد الكلى للكنيسة، بالاضافة الى قامت الكنيسة بترتيب المقاعد لضمان التباعد بين المصلين، وتولت فرق الكشافة تتولى الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن يكون تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام على التليفزيون المصري فقط نظرًا لظروف تفشى فيروس كورونا.

ومن جهته بعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالته الباباوية لعيد الميلاد المجيد 2022، وترجمتها لـ12  لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والصينية واليابانية والسويدية والدنماركية، على أن يترأس قداس العيد بالعاصمة الإدارية، مساء اليوم.

وقال البابا تواضروس الثاني، في نص رسالته الرعوية: "أُهنئكم ببداية العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، وأُهنئكم في جميع كنائسنا ببلاد المهجر بأمريكا وكندا وأستراليا والقدس".

وتابع: "في ميلاد ربنا يسوع المسيح فرحة كبيرة جدا كل عام رسائل عديدة نتعلمها من ميلاد مولود المزود في قرية بيت لحم باورشليم، رسائل يقدمها لنا هذا الميلاد كل عام، فإن ميلاد ربنا يسوع المسيح الذي جاء ليبدأ رحلة الخلاص للإنسان من الخطية والسقوط الذي كان من خلال آدم وحواء ونتيجة هذا السقوط ظل العالم كله ينتظر من يأتي ليخلصه الى ان جاء اليوم السعيد".

وتابع: فإن هذا الميلاد قدم لنا عدة رسائل عديدة في حياتنا، منها الميلاد يعني بداية جديدة فهو يملأ حياتنا فرح والرجاء والأمل فعندما يبدأ الإنسان مشروعًا أو دراسة يبدأ في تكوين بدايات جديدة التي تملأ الإنسان فرح لذلك فإن هذه البدايات الجديدة نعبر عنها في صلواتنا الصباحية.

متابعًا: فإن عيد الميلاد المجيد يقدم لنا نورًا للحياة فإنه عندما ولد المسيح انبثق النور من المزود ببيت لحم وملأ المكان نور فإن النور يعني الاستنارة في حياة الإنسان ويعنى العمل والجدية لأن النور كما نعرف نسير في خطوط مستقيمة فإن هذه الرسالة المستقيمة التي يجب أن يعيشها الإنسان.

وتابع: فإن الميلاد دعوة جدد فعندما يولد طفل يكون هناك دعوة لمسئوليته ورسالة في حياته.

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