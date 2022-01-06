الخميس 06 يناير 2022
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محافظات

مدير إسعاف الإسماعيلية: 101 سيارة في خدمة القطاع الطبي والأهالي

جريدة الدستور

طفرة كبيرة وأسطول سيارات تابع لمرفق إسعاف الإسماعيلية لتقديم أفضل خدمة لأهالي المحافظة، سواء في مجال الطوارئ أو الحوادث أو تأمين الاحتفالات والأعياد والمناسبات القومية لقدرتها العالية على إنقاذ حياة المرضى والمصابين في الحوادث وتوفير جو من الأمان والاطمئنان بين المواطنين، باعتبارها الخط الأمامي للمواجهة ضد الأزمات وحلقة الوصل بين المواطن والمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إن رجال المرفق يعملون ليلا ونهار طوال 24 ساعة على مدار اليوم في خدمة أهالي المحافظة على اختلاف مراكزها وتوابعها، ونقل حالات الحوادث على الطرق الفرعية والرئيسية أو أماكن التكدسات بقوة 101 سيارة منتشرة بناء على خطة مسبقة وبالتنسيق مع طوارئ المستشفيات لحظة بلحظة لاستقبال المصابين والتنسيق مع ثلاجات المستشفيات لحالات الوفاة.

وأضاف درويش أن مرفق إسعاف الإسماعيلية في حالة تنسيق تام مع إدارة الرعاية العاجلة بمديرية الصحة لنقل الحالات من مستشفى إلى مستشفى بجانب الانتشار التام والتواجد في أماكن التمركزات الطرق الفرعية والرئيسية تحسبا لظروف الحوادث والطوارئ التي تتطلب النقل السريع لأقرب مستشفى، كما يتم الاشتراك في خطة التأمين الطبي لمستشفيات جامعة قناة السويس خلال فترة الأعياد الحالية عن طريق جهاز اتصال مباشر بمكتب مدير الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات الجامعية يتمكن من خلاله التواصل مع غرفة التحكم المركزي الخاصة بهيئة الإسعاف بالمحافظة.

وأوضح الدكتور حسن درويش أن سيارات مرفق إسعاف الإسماعيلية تصل في فترة وجيزة جدا وقياسية من وقت تلقي البلاغ بأطقم ومسعفين يعملون بروح الفريق الواحد ومدربين جيدا على أعلى طرق الإسعاف العالمية في التعامل مع كافة الإصابات والإنقاذ العاجل باستخدام أحدث الأجهزة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا.

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