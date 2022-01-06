الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنقل المنتخب الوطني إلى الكاميرون على متن رحلة خاصة السبت

مصر للطيران
مصر للطيران

تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية - بعد غدا السبت - رحلة خاصة رقم MS 3040 من طراز بوينجB737-800 لنقل بعثة المنتخب القومي الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولى إلى مطار "جاروا" بالكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام بالكاميرون، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل ٩ يناير، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

 ويلعب المنتخب القومي المصري ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

 وتمنت مصرللطيران التوفيق للمنتخب الوطنى المصري في البطولة الإفريقية وتحقيق الفوز بها.

وتشهد المطارات المصرية خاصة المطارات السياحية تطبيق شامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب عمليات تطهير  وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولى وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات، بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين، فضلا عن تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران، بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون).

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا ومطارات لندن هيثرو، باريس، فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مصر للطيران الكاميرون المنتخب الوطني الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للكرة المصرية المنتخب القومى المصرى مطار جاروا

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