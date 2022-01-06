الخميس 06 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 541 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بأسوان

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناءً على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلاني مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

أسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 541 حكماً قضائياً بواقع 140 حكم حبس جزئي، 25 حكم حبس مستأنف، 213  أحكام غرامات، 162 أحكام المخالفات.

وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كافة أنواع المواد المخدرة.

وكان شهد الطريق الصحراوي إدفو- أسوان الصحراوي أمس وتحديداً بمدخل الغنيمية انقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة آخر، وتحديداً بمدخل الغنيمية بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وتم نقل المتوفيين إلى مشرحة إدفو العمومية، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن أسوان عاطل بــ البانجو مباحث تنفيذ الأحكام

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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