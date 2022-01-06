الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 54 قطعة سلاح ناري وتحرير 131 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

اسلحة نارية
اسلحة نارية

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط «54 قطعة سلاح ناري بحوزة 41 متهما».. وذلك على النحو التالي:

 «8» بنادق آلية.

 «4» بنادق خرطوش.

 طبنجة.

«41» فردا محليا.

«115» طلقة مختلفة الأعيرة.

«5» خزن متنوعة.

«141» قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ «52149» حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

«160» حكم جناية.

«15728» حكم حبس جزئي.

«3063» حكم حبس مستأنف.

«26282» حكم غرامة.

«6916» مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط تشكيل عصابي، ضم «3» متهمين، ارتكبوا حادثين سرقة دراجات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط «131» قضية مخدرات.. بإجمالي «143» متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت «16,835 كيلو جرام».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «5,206 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «2,784 كيلو جرام».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «3,100 كيلو جرام».

كمية من مخدر الشابو وزنت «935 جرام».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «655 جرام».

كمية من مخدر البودر وزنت «352 جرام».

كمية من مخدر الكيتامين وزنت «130جرام»

عدد «1652» قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «3» متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «8» متهم.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «277» دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة «2» دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «29368» مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص «50» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «8» منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

الحملات الأمنية الأسلحة النارية وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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