«الإقليمي لكفاءة الطاقة المتجددة» يعلن توافر وظائف في مجال تطوير المشروعات

أعلن المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالتعاون مع عدد من الحكومات والمنظمات العالمية بالمنطقة العربية عن حاجته لتعيين ممثلين بعضوية اللجنة التنفيذية للمركز، للقيام بمهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تختص بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء، وتقديم المشورة لأمانة سر المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتعد اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة هي جهة الاتصال لدى أمانة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تلجأ إليها طلبًا للمشورة بشأن المسائل الجارية.

تشمل مهام ومسئوليات اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ما يلي:

رفع وإحالة ما ينتهي من أعمال إلى مجلس الأمناء مثل مسودة برنامج العمل ورؤيته، والاستراتيجيات والسياسات، إلخ، والتي يتم إعدادها بواسطة أمانة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

اعتماد خطة العمل للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وما يطرأ عليها من تعديلات.

مراجعة التقارير السنوية والقوائم المالية والموازنات التي تعدها الأمانة، والتعليق عليها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

صياغة وإصدار القرارات لتنفيذها بواسطة الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يُحقق الاستراتيجية الموضوعة للمركز.

توظيف وتعيين الرئيس التنفيذي للمركز.

اعتماد قائمة العاملين المُقترحة من الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتصديق عليها.

التشاور مع الدول الأعضاء بشأن المسائل ذات الأولوية.

تمثيل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المحافل والفعاليات الدولية وأمام المنظمات الدولية.

الكفاءة والمؤهلات

بالنسبة للمتقدمين لأحد مناصب القطاع الحاص، فيجب أن يكون ممثلًا قانونيا لشركة صناعية أو استشارية أو هندسية، أو ممثلًا لأحد مطوري المشروعات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على أن يكون مقر هذه الشركة في إحدى الدول الأعضاء، ولا يجوز أن يكون ممثلًا عن وكيل أو وكالة تجارية.

المتطلبات الأساسية (المؤهلات والمستوى الأكاديمي)

حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل، في مجال الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية، أو البيئة، أو الطاقة، أو إدارة الأعمال، وبخبرة لا تقل عن 15 عامًا في المجالات التقنية والإدارية.

ما لا يقل عن 15 عامًا أو أكثر من الخبرة المُثبتة في الاضطلاع بالأدوار الإدارية، منها على الأقل 10 سنوات أو أكثر من شغل أحد المناصب الإدارية العليا (والأفضلية لمناصب مثل الرئيس التنفيذي/ المدير الإداري).

إجادة اللغة العربية شرط أساسي، مع أفضلية لمن يُجيد التحدث الإنجليزية أو الفرنسية بطلاقة أو بشكلٍ جيد على الأقل.

فهم وإدراك لمجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وجوانبها.

مدة التعيين

يتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات، بواسطة مجلس الأمناء ووفقًا للترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، على أن يعكس تشكيلها الطابع الإقليمي لمبادرة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

حجم العمل

من المتوقع أن يستلزم العمل من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تفرغهم لمدة يبلغ متوسطها يومي (2 يوم) عمل شهريًا، لأداء مهامهم بصفتهم أعضاءً باللجنة التنفيذية، وتُحتسب مكافآتهم وفقًا لذلك. من المتوقع انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية من مرتين إلى أربع مرات سنويًا. إضافة لما تقدم، من المتوقع حضور أعضاء اللجنة في المؤتمرات الهاتفية وتقديم الاستشارات الكتابية الموجزة، كما يُنتظر منهم تمثيل المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المحافل والفعاليات الدولية.

كيفية التقديم

ينبغي أن يرسل المرشحون المؤهلون السيرة الذاتية المحدثة على البريد الإلكتروني [email protected]، الموعد النهائي للتقديم: 31 يناير 2022