مصدر بـ«التعليم»: أسئلة امتحانات «رابعة ابتدائي» ستعتمد على الفكر والمهارات

كشف مصدر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من وضع 80% من أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ في منتصف يناير الجاري.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور" “الأسئلة مباشرة، وتعتمد على الفكر والمهارات بشكل كبير”، مشيرًا إلى أن “أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول تشبه تقييمات ديسمبر ولا قلق منها”.

تستعد المدارس لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم تعميم تنبيهات علي المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، ومن يُخالف ذلك يتم إحالته للتحقيق.