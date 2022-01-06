الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غدًا.. وزيرا الأوقاف والنقل والمفتي ومحافظ الدقهلية يفتتحون مسجد «الأربعين»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تستقبل قرية سلكا بمركز المنصورة، غدًا الجمعة، عددًا من كبار المسئولين؛ لإعادة افتتاح مسجد الأربعين بالقرية، بعد إعادة تجديده بالكامل.

ويُشارك في افتتاح المسجد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ومحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وعدد آخر من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد كلف الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد الأربعين بقرية سلكا بمركز المنصورة، حيث يدور موضوع خطبة الجمعة حول "العمل شرف"، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت وزارة الأوقاف،قد أعلنت في وقت سابق موضوع خطبة الجمعة القادمة 4 من جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 7 يناير 2022م تحت عنوان : "العمل شرف".


وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
 

وزير الأوقاف والنقل والمفتي يفتتحون مسجد الأربعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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